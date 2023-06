A carregar o vídeo ...

O Palmeiras, de Abel Ferreira, somou este domingo mais uma vitória no Brasileirão ao receber e bater o Coritiba, por 3-1 . No final do encontro, o treinador português falou sobre as polémicas com as arbitragens e pediu respeito, visando a imprensa do país. (: TNT Sports Brail)