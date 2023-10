Abel Ferreira: «Qualquer dia vou ser acusado por trabalho forçado de crianças»

A carregar o vídeo ...

O Palmeiras de Abel Ferreirae o treinador português reconheceu que o Botafogo (agora treinado por Bruno Lage) é o favorito à conquista do Brasilerão este ano. O treinador lembra que a equipa está nas meias finais da Libertadores (quinta-feira recebe o Boca Juniors, na segunda mão) e pede que os seus jovens jogadores, utilizados neste jogo com o Bragantino, sejam valorizados pelo trabalho que têm vindo a realizar no Verdão. (Vídeo Globo Esporte/Twitter)