Abel Ferreira recebe prémio de treinador do ano e emociona-se «Chegou a altura de pensar na minha família»

Abel Ferreira foi eleito treinador do ano no Brasil, depois de ter conquistado o bicampeonato pelo Palmeiras, e no momento de receber o prémio recordou os sacrifícios que a família tem feito, em prol da sua carreira. "Chegou o momento de pensar neles", disse, emocionado. Recorde-se que, apesar de ainda ter mais um ano de contrato, o técnico português ainda não deu a garantia de que vai continuar no Verdão. (Vídeo ESPN Brasil)