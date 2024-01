Abel Ferreira sobre Endrick: «Não sei se vem com a cabeça no Palmeiras ou no Real Madrid»

A carregar o vídeo ...

O jovem Endrick, já garantido pelo Real Madrid, está nesta a altura a disputar o torneio pré-olímpico pela seleção do Brasil e Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, não sabe se quando regressar o avançado de 17 anos estará com a cabeça no Verdão ou nos merengues. O técnico português falou do craque na conferência de imprensa depois da vitória, por 3-2, sobre o Inter de Limeira, a contar para o Campeonato Paulista. (Vídeo ESPN Brasil/Twitter)