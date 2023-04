A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira voltou a falar do pesado calendário de jogos a que as equipas são sujeitas no Brasil, da falta de tempo para recuperar os jogadores e dos despedimentos de vários treinadores. O técnico português do Palmeiras explicou também que na Europa, por regra, as equipas têm pelo menos 72 horas entre os encontros. (Vídeo TNT Brasil/Twitter)