O nome de Abel Ferreira continua a ser associado ao cargo de selecionador do Brasil, mas o treinador do Palmeiras afiança que está bem no Verdão e dá a entender que não vai aceitar um eventual convite da CBF. "Estou onde quero estar, onde me querem e assim continuo", disse o técnico, depois da. (Vídeo TNT Brasil/Twitter)