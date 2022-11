A carregar o vídeo ...

Já com o título do Brasileirão garantido, o Palmeiras de Abel Ferreira empatou na visita ao Cuiabáe, no final da partida, o treinador português reagiu com alguma impaciência quando voltou a ser questionado sobre a possibilidade de assumir a seleção do Brasil, depois do Mundial do Qatar. (Vídeo Palmeiras/YouTube)