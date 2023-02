Abel: «Levei nas orelhas mais uma vez da minha mulher, que me vendeu um carro... mas eu comprei outro»

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira reconheceu esta quinta-feira, ainda falando sobre a final da Supertaça do Brasil - onde o Palmeiras levou a melhor sobre o Flamengo (4-3) -, que tem de melhorar o seu comportamento no banco de suplentes, lamentando, no entanto, que se tenha valorizado mais as suas atitudes do que o próprio jogo em si e o triunfo da sua equipa. (: TV Palmeiras)