Equipa do centro do país acaba de oficializar os seus equipamentos alternativos. Paul Ayongo, avançado dos Viriatos, é o protagonista da apresentação da camisola alternativa amarela e preta e do terceiro equipamento, em branco. Ambas as camisolas ficam disponíveis a partir de amanhã na loja do clube, no Palácio do Gelo. [Vídeo: Académico de Viseu / Facebook]