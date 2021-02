Acidente impressionante nas 500 milhas de Daytona deixa vários carros em chamas

A carregar o vídeo ...

As 500 milhas de Daytona marcaram ontem o arranque da edição 2021 da NASCAR numa corrida que terminou com um brutal acidente na última volta quando a vitória ainda estava em em aberto. Uma aparatosa colisão envolveu vários veículos e muitos deles incendiaram-se, deixando destroços na pista. Apesar da violência do acidente, todos os pilotos saíram dos carros pelo próprio pé e apenas com ferimentos ligeiros. Michael McDowell acabou por ser declarado vencedor, após revisão dos tempos. [Vídeo: Twitter].