Acidente impressionante no GP do Bahrein: carro de Grosjean incendeia-se em pista

O francês Romain Grosjean sofreu este domingo um impressionante acidente logo na primeira volta do Grande Prémio do Bahrein de Fórmula 1. O piloto da Haas perdeu o controlo do seu monolugar e chocou com estrondo das barreiras. O impacto foi tal que o carro do francês se incendiou e ficou praticamente partido ao meio. Quanto a Grosjean, de forma quase milagrosa, escapou com queimaduras leves nas mãos e nos tornozelos. (Vídeo Twitter)