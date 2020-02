Acompanhámos um dia de Luís Campos no Lille: até houve um negócio fechado durante a entrevista

A carregar o vídeo ...

Luís Campos abriu as portas do centro de treinos do Lille a Record e mostrou-nos como trabalha em pleno mercado de inverno. Telefonemas atrás de telefonemas, transferências negociadas, uma reunião de scouting e muito mais. Uma reportagem do jornalista David Novo, com imagem de Pedro Ferreira e edição de Adrian Negura. A não perder, esta sexta-feira, em todas as plataformas de Record. Enviados especiais Record a França: David Novo (Jornalista) e Pedro Ferreira (Imagem) - Edição: Adrian Negura