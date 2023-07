A carregar o vídeo ...

O encontro entre Nanjing City e Liaoning Shenyang Urban, do segundo escalão do futebol chinês, ficou marcado por uma situação lamentável, quando o técnico da equipa visitante, depois de ter sido expulso, esmurrou o árbitro da partida. No final, o Liaoning Shenyang Urban perderia por 4-0.