Aconteceu na Copinha do Brasil: adepto invade relvado com uma faca na mão

O impensável aconteceu na Copinha do Brasil. Já na reta final do encontro das meias-finais entre São Paulo e Palmeiras, alguns adeptos do tricolor invadiram o relvado e um deles tentou mesmo esfaquear um atleta do verdão, sendo impedido por jogadores do São Paulo. Pouco depois, as imagens captavam o árbitro com uma faca na mão, a arma que um dos invasores tinha em sua posse...