Aconteceu no Brasil: jogadora foi substituída e mostrou dedo do meio aos adeptos

A carregar o vídeo ...

Comportamento inaceitável no Brasil. Darlene, camisola 7 da equipa feminina do Flamengo, foi substituída no jogo contra o Santos a cinco minutos para os 90. À saída das quatro linhas, a jogadora - que foi rendida por Laysa em campo - dirigiu-se aos adeptos da equipa mostrando o dedo do meio enquanto caminhava em direção ao banco de suplentes. O momento foi captado na transmissão televisiva da Globo.