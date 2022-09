Aconteceu no Japão: árbitro retira-se e acaba atirado ao ar pelos jogadores

A carregar o vídeo ...

O vídeo que lhe mostramos acima já tem mais de dez meses, mas a verdade é que apenas agora ganhou destaque nas redes sociais. Pelo menos neste lado do planeta. Aconteceu a 4 de dezembro, no último encontro da carreira do árbitro Nobutsugu Murakami, que ali se retirava aos 53 anos. Com uma longa carreira, Murakami tornou-se um dos nomes mais respeitados e foi de forma incrível que foi saudado no final do Nagoya Grampus-Urawa Reds. Os jogadores fizeram-lhe uma guarda de honra, Naoki Maeda pediu um cartão amarelo (que viria a ser o último de Murakami) e depois as duas equipas uniram-se para atirar o juiz ao ar. Há quem diga que este é o tipo de coisas que acontecem apenas no Japão... e estamos inclinados a concordar!