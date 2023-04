Aconteceu no Japão: quando um golaço a favor acaba num penálti... contra

A carregar o vídeo ...

A situação acima não é uma novidade, mas a verdade é que há muito não víamos algo assim. Aconteceu no Japão, no jogo entre o Consadole Sapporo e Avispa Fukuoka, quando a equipa da casa viu um golaço do meio campo ser anulado por causa de uma falta que acontecera segundos antes. O pormenor: a falta foi dentro da área e deu um penálti que valeu o golo aos visitantes. Basicamente, um resultado de 3-1 passou a 2-2... que viria a ser final!