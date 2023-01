Adepta do Benfica fez 100 anos e Rui Costa surpreendeu-a com convite para ver jogo na Luz ao seu lado

A carregar o vídeo ...

Maria de Lurdes é uma fervorosa adepta do Benfica que fez recentemente 100 anos. Segundo contou Manuel David Percheiro nas redes sociais, os familiares da centenária adepta resolveram preparar-lhe uma surpresa e por isso contactaram os serviços do clube encarnado no sentido de ajudarem a assinalar esta data de forma especial. "Parabéns à sua familiar mas não há muito a fazer. Segue aqui o link da nossa loja", esta foi, segundo Manuel David Percheiro, a resposta do clube, que não terá sido do agrado de Rui Costa. O presidente do Benfica puxou para si a resolução deste assunto e preparou um vídeo com uma mensagem sua para Maria de Lurdes, desejando-lhe um feliz aniversário e convidando-a para assistir ao encontro com o Casa Pia na Luz, ao seu lado, na tribuna presidencial.