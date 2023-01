Adepta do Flamengo grávida pediu a camisola de Pedro para o filho... com o mesmo nome: o jogador aceitou

A carregar o vídeo ...

Vai haver mais um Pedro no Mundo. Uma fã do Flamengo, grávida, foi ao Maracanã ver a sua equipa e pediu a Pedro, avançado do Mengão, a camisola de jogo. A peça de equipamento seria para um outro Pedro... aquele que está prestes a nascer. O jogador acedeu a este momento após o jogo com o Nova Iguaçu (5-0). [Imagens: TNT Sports]