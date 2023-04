A carregar o vídeo ...

Jota tem sido, nos últimos tempos, uma figura cada vez mais incontornável do Celtic e no passado sábado, antes da vitória da equipa no dérbi frente ao Rangers - onde o português marcou e assistiu -, uma adepta da formação escocesa deu um autêntico 'show' para as bancadas, ao interpretar o cântico que os fãs vêm dedicando ao extremo. (: YouTube)