Adepto apanha ratos em Camp Nou e vídeo está a dar que falar

Camp Nou é um dos estádios mais míticos do Mundo, mas quando o tema é conservação... aí a questão é mais complicada. Há muito que se fala de problemas na estrutura e agora junta-se um outro, detetado por um adepto durante o duelo do fim de semana diante do Pumas, no Troféu Joan Gamper: a presença de ratos na zona superior. O vídeo rapidamente ganhou destaque e foi mesmo partilhado por Alfredo Duro, comentador do programa 'El Chiriinguito'. "Menos injeções de capital e contratações e mais preocupação em acabar com os ratos em Camp Nou!", escreveu.