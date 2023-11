Adepto argentino foi bloqueado por Di María no Instagram e faz apelo: «Que me perdoe!»

A carregar o vídeo ...

Um jornalista da TyC Sports 'provocou' esta quinta-feira um momento curioso antes do jogo entre Argentina e Uruguai, quando decidiu abordar um fã para falar sobre Di María. Tudo seria normal, não tivesse o repórter escolhido precisamente alguém que tinha sido... bloqueado pelo jogador do Benfica nas redes sociais. "Tanto que o castiguei no passado, que me bloqueou no Instagram. Merecidamente, claro. Eu digo sempre. Que me perdoe. Deu-me uma das maiores alegrias da minha vida", admitiu o fã, claramente arrependido de ter, no passado, criticado o jogador. Veremos se o apelo público resulta...