O Barcelona derrotou o Elche por 3-0, no passado sábado, mas o jogo teve outro motivo de interesse fora das quatro linhas. É que um adepto do clube da Catalunha aproveitou o momento para pedir a namorada em casamento. Algo que apanhou algumas pessoas desprevenidas, que o digam os adeptos que estavam ao lado da agora noiva. [Vídeo: One Football]