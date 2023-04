A carregar o vídeo ...

Um homem, equipado com uma camisola do Flamengo, apareceu esta segunda-feira numa festa do Vasco da Gama com uma carabina M4 ao peito e ao que parece ser um colete balístico vestido. Como é possível ver pelas imagens da Vasco TV, esse mesmo sujeito interage com crianças que participavam no evento com a maior das naturalidades.