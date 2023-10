Adepto do Leyton Orient morre na bancada: dezenas sentaram-se no relvado para parar o jogo

A carregar o vídeo ...

Tragédia no futebol inglês. Derek Reynolds, um adepto do Leyton Orient de 74 anos, sofreu uma paragem cardíaca enquanto assistia ao jogo de ontem (terça-feira) frente ao Lincoln City, no estádio Brisbane Road, a contar para a League One. O encontro acabou por ser interrompido devido à invasão de duas dezenas de adeptos que, após tentarem por inúmeras vezes alertar os Stewards para o que estava a acontecer nas bancadas, decidiram sentar-se no relvado até que o árbitro desse por suspenso o jogo. Derek Reynolds acabou por ser assistido no local e transportado para a unidade hospitalar mais próxima, mas acabou por não resistir. Mais tarde, o clube viria a confirmar a morte de Derek Reynold, em comunicado publicado no seu site oficial.