Adepto do Manchester United mostra casa de banho em Old Trafford inundada com urina

Um adepto do Manchester United partilhou nas redes sociais imagens de uma das casas de banho de Old Trafford, onde se pode ver o estado em que se encontra o recinto dos red devils. O chão está repleto com um líquido que o adepto garante ser "urina" e há um ralo nitidamente entupido. "Acabei de chegar a Old Trafford e não é a primeira vez que as casas de banho têm o chão coberto de urina. É nojento de se ver. Isto é aquilo que os Glazers [donos do clube] não querem que vocês vejam. É demasiado mau e acontece demasiadas vezes, por isso tive que filmar", escreveu no Twitter, depois do jogo de ontem, com o Southampton [Vídeo Twitter Mancunian Red]