Adepto do Newcastle urina na estátua de antiga glória do Sunderland e acaba preso

Um adepto vestido com uma camisola do Newcastle foi filmado a urinar na estátua de Bob Stokoe (antiga glória do Sunderland), que está colocada no exterior do Stadium of Light. O vídeo circulou das redes sociais e, segundo a imprensa inglesa, o homem acabou por ser detido. Bob Stokoe foi treinador do Sunderland e curiosamente até se formou como jogador nos rivais do Newcastle. (Vídeo Twitter)