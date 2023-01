A carregar o vídeo ...

O Palmeiras ganhou a Supertaça do Brasil depois de derrotar o Flamengo, por, mas isso não impediu um adepto do Verdão de atirar um telemóvel a Gabigol no final do jogo. O avançado do 'Fla' disse (não sem alguma ironia...) entender a frustração dos adeptos do clube rival por lhes marcar sempre golos. Ainda neste jogou apontou dois. (Vídeo ESPN Brasil)