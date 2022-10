Adepto do Paris SG relata revistas na Luz: «Segurança veio até mim, puxou-me os calções para baixo...»

A carregar o vídeo ...

Depois dos relatos por parte de adeptos do Maccabi Haifa na deslocação ao estádio da Luz de alegadas revistas abusivas, surgem esta sexta-feira novas queixas relacionadas com a empresa de segurança privada contratada pelo Benfica para revistar os adeptos antes da entrada para o interior do recinto. Esta é uma delas, no caso de Paul-Henry Strasser, 'RMC Sport'.