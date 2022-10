Adepto do PSG "envergonhado": «Três mil adeptos do Benfica criaram mais ambiente do que 38 mil»

A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Paris SG saíram do Parque dos Príncipes desanimados pelo empate diante do Benfica, mas também houve quem tenha saído desiludido por aquilo que se viu nas bancadas. Este fã, por exemplo, considerou ter sido "escandaloso" que 3 mil adeptos do Benfica tenham conseguido apoiar mais do que os 38 mil dos gauleses e assumiu-se mesmo "envergonhado". "Não havia qualquer ambiente e ouvir os adeptos do Benfica puxar pela sua equipa mais do que nós magoa-me o coração. (...) Por favor, se vens para o jogo e pagas 100, 150 ou 300 euros, bate palmas, grita alguma coisa. Não permitas que 3.000 pessoas possam criar mais ambiente do que 38.000. Acho escandaloso e deixa-me mesmo magoado. Mesmo antes do jogo já tínhamos perdido a batalha nas bancadas. Parecia que estávamos no estádio deles!", disse o fã em causa.