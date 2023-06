Adepto escocês apalpou mulher durante os hinos no Escócia-Geórgia

A carregar o vídeo ...

É habitual ver adeptos levarem as mãos ao peito no momento em que cantam os hinos nacionais dos seus países, mas esta terça-feira não foi bem isso que se assistiu nas bancadas do Hampden Park, em Glasgow. A poucos minutos do início do Escócia-Geórgia, a contar para a fase de apuramento para o Euro'2024, a transmissão televisiva do encontro 'apanhou' um adepto escocês a colocar a mão no peito... errado.