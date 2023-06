A carregar o vídeo ...

A segunda metade do Portugal-Bósnia ficou marcada por uma invasão pacífica de relvado por parte de um adepto, que levou o Estádio da Luz à loucura. Com uma bandeira portuguesa em punho, o fã em causa aproximou-se de Cristiano Ronaldo, abraçou o português, ajoelhou-se, levantou-o no ar, face à presença dos seguranças... desatou a correr sem que ninguém o conseguisse apanhar!