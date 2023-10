A carregar o vídeo ...

Aos 40' do Bósnia-Portugal, um adepto, com a camisola do Al Nassr, invadiu o relvado na tentativa de chegar a Cristiano Ronaldo. As forças de segurança rapidamente agiram, tendo o capitão, após a pequena confusão, mostrado alguns sinais de desconforto no pé direito. Mas prosseguiu, com um sorriso nos lábios e garantindo estar tudo bem.