O Chelsea perdeu em casa com o Arsenal por 4-2 e, no final, alguns adeptos fizeram notar o seu desagrado. Um deles chamou a atenção do capitão Azpilicueta e levou mesmo o espanhol a aproximar-se das bancadas numa tentativa de tirar satisfações. Aí o fã em causa pareceu pedir mais garra e depois... pediu desculpas.