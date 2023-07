Adepto leva cabra para a apresentação de Messi no Inter Miami

A carregar o vídeo ...

Um adepto do Inter Miami levou uma cabra para a apresentação de Lionel Messi no Inter Miami, mostrando que, pelo menos para ele, o internacional argentino é o melhor de todos os tempos. Ora, este adepto levou a palavra "GOAT [Greatest Of All Time]" à letra - que também significa cabra, em inglês - e fez-se acompanhar do animal no Drv Pnk Stadium, onde o ex-PSG vai ser apresentado por volta da uma da manhã de Portugal Continental (20 horas em Miami).