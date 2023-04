A carregar o vídeo ...

O duelo entre Bohemains 1905 e Mlada Boleslav, do campeonato checo, acabou com goleada do conjunto da casa por 4-0, mas nem todos os seus fãs ficaram a sorrir. Veja-se o caso deste, que ponderou roubar a bola de jogo e acabou... de rabo no chão.