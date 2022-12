Adepto sobe ao topo do Obelisco em Buenos Aires e gera momentos de pânico

A carregar o vídeo ...

No meio de qualquer celebração há sempre algum adepto que consegue passar o limite da loucura e na Argentina não foi diferente. Na noite de domingo, em plena euforia pela conquista do Mundial'2022, um fã argentino decidiu subir ao topo do Obelisco, a quase 70 metros, e colocou-se em perigo de sofrer uma queda trágica. Apesar do susto, tudo acabou em bem e o adepto retirou-se do local sem problemas.