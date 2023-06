Adeptos do Corinthians não perdoam adeus à Libertadores e 'atacam' centro de treinos do Timão

A carregar o vídeo ...

O Corinthians perdeu com o Independiente del Vale, por 3-0, e não conseguiu apurar-se para os oitavos de final da Taça Libertadores, o que enfureceu os adeptos do clube de São Paulo. Depois da chegada da equipa à cidade, alguns deles 'atacaram' o centro de treinos, atirando artefactos pirotécnicos contra as instalações. (Vídeo ESPN Brasil)