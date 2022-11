A carregar o vídeo ...

A poucas horas do arranque do jogo com o México, os adeptos da Argentina que deambulavam pelas ruas no Qatar pediam ajuda a Maradona e à sua "mão de Deus" para o encontro com os aztecas. A seleção albiceleste entrou no Mundial com uma surpreendente derrota diante da Arábia Saudita. (Vídeo FIFA)