Adeptos de Benfica e Real Sociedad em confrontos antes do jogo: há pelo menos três detidos

Adeptos de Benfica e Real Sociedad (Diabos Vermelhos e RSF Firm) deixaram algumas ruas de San Sebastián num caos, antes do jogo desta quarta-feira, após envolverem-se em confrontos. De acordo com relatos da imprensa espanhola, os adeptos da casa encontravam-se na Praça Armerías, habitual ponto de encontro nas imediações do Estádio Anoeta, quando cerca de 50 adeptos do Benfica encapuzados invadiram a Rua Aragón e espalharam a confusão.