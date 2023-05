Adeptos de equipa romena assinalam 40 anos de jogo com o Benfica na Taça UEFA

A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Universitatea Craiova assinalaram ontem os 40 anos do jogo com o Benfica, na segunda mão da meia-final da Taça UEFA, onde acabou por ser eliminado a 20 de abril de 1983, por 1-1, depois do empate a zero na Luz. A data foi lembrada com uma enorme tarja que foi exibida no jogo em casa com o FCSB, a contar para a Liga Romena. (Vídeo Prima Sport)