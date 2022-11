Adeptos de Portugal (não necessariamente portugueses) já fazem a festa no Qatar

A carregar o vídeo ...

Assistiu-se na última sexta-feira a um foco de portugalidade no Qatar a 12 dias do primeiro jogo da equipa de Fernando Santos no Mundial. As cores eras as lusas, a cara de Cristiano Ronaldo apareceu várias vezes... mas nunca se ouve a língua de Camões ou Fernando Pessoa. O 'road show' de adeptos de Portugal, com a maior parte a não ser claramente portuguesa, aconteceu mesmo com muita música e felicidade à mistura. Mas tal demonstração de apoio a um país ou seleção não sucedeu apenas com Portugal. Há registos de que o mesmo sucedeu com o Brasil, França e Alemanha, pelo menos.