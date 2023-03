Adeptos do Arsenal 'picam' sportinguistas: «Tal como o Benfica, somos líderes na Liga»

A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Arsenal fizeram-se ouvir com provocação ao Sporting... utilizando para tal a referência ao maior rival. "Tal como o Benfica, somos líderes na Liga!", cantaram os gunners nas bancadas do recinto dos leões no jogo da Liga Europa (2-2). Os londrinos lideram a Premier League, com cinco pontos à maior do que o 2º classificado, Manchester City, à imagem do que sucede com o Benfica em Portugal. A equipa de Roger Schmidt lidera a Liga Bwin com oito pontos de avanço sobre o FC Porto.