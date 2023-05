A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Atlético Mineiro prepararam, na última madrugada, uma coreografia especial com uma mensagem contra o racismo no futebol. O momento, que aconteceu minutos antes do início da partida contra o Palmeiras de Abel Ferreira, foi capturado pela transmissão televisiva da TNT Sports Brasil. "TOG [Torcida Organizada do Galo] No Racism", podia ler-se nas bancadas.