Adeptos do Belenenses criticam carga policial: «Uma bandeira não pode ser motivo desta violência»

A Fúria Azul, claque do Belenenses, denunciou uma carga policial sobre os seus elementos, no sábado, durante o jogo da equipa sénior de masculina de futsal contra o Lusitânia, realizado no Pavilhão Acácio Rosa. Nas redes sociais, além de um vídeo com imagens do momento, a claque emitiu um comunicado, a explicar que a intervenção da PSP deveu-se a uma bandeira e pedindo uma tomada de posição por parte da direção, liderada por Patrick Morais de Carvalho. [Vídeo: Twitter].



Leia o comunicado na íntegra:



"Até quando vamos permitir que no nosso complexo, a polícia use da brutalidade policial para reprimir os nossos sócios por apenas quererem apoiar a nossa camisola?

Perguntamos a todos os envolvidos na organização dos nossos jogos e que procuram que os sócios compareçam nos desafios das nossas equipas, se é desta forma que esperam que esse apelo seja correspondido.

Como é possível a polícia agredir quem estava na bancada apenas para apoiar o nosso clube, o clube do qual fazemos parte activa e que apoiamos por todo o país e estrangeiro.

A utilização de uma bandeira de apoio ao nosso clube não pode ser motivo desta violência sendo toda esta atuação da PSP ilegal, pois não há nenhuma lei do nosso país que impeça aquelas bandeiras de entrarem no nosso pavilhão, muito menos que permita a desproporção da actuação repressiva da parte dos que deveriam fazer cumprir a lei e não a violar. Existem sócios do CFB, de todas as gerações ,com receio de se deslocar a jogos da nossa equipa em nossa casa, devido a medidas desproporcionais e irresponsáveis por parte das forças de segurança - pagas pelo clube - teoricamente para manter a segurança.

Exigimos que a direção tome uma posição em defesa dos que se deslocam aos recintos onde joga o nosso símbolo, Clube que alguns ainda defendem que seja consagrado e popular.

Esta "actuação" policial se for encoberta pela direção do CFB, só demonstra o enorme desrespeito por aqueles, que todos os fins de semana, se deslocam onde quer que seja, com o único interesse de apoiar o Clube de Futebol os Belenenses. Esses, que são os sócios e adeptos e a "mola impulsionadora do Clube"! Esse desrespeito é ele também um enorme desrespeito pelo nosso símbolo que não pode ser permitido nem branqueado."