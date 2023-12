A carregar o vídeo ...

Após o empate (0-0) com o Moreirense, em Moreira de Cónegos, os jogadores do Benfica foram contestados pelos seus adeptos ainda no relvado. A equipa bateu palmas, como habitualmente, e saiu de pronto. Rafa, no entanto, já perto do túnel de acesso aos balneários, não gostou do que ouviu e respondeu.