Adeptos do Benfica criam novo cântico: «Quem é o Enzo? Je ne sais pas... Chiquinho!»

A saída de Arouca foi animada com uma música propalada por adeptos benfiquistas após garantida a transferência do argentino Enzo Fernández para o Chelsea. Garantido o triunfo por 3-0, as gargantas mostraram-se apuradas e apontaram a novo 'ídolo': "Quem é o Enzo? Je ne sais pas [em português, 'Eu não sei']... Quem é o Enzo? Je ne sais pas... Chiquinho!", entoaram os encarnados quando deixaram o Estádio Municipal de Arouca. Recorde-se que Enzo não jogou na terça-feira, face ao ultimar da transferência que ascendeu aos 121 milhões de euros.