Adeptos do Benfica erguem tarja fora do estádio e portistas reagem com cânticos

A carregar o vídeo ...

Durante a primeira parte do Estrela da Amadora-FC Porto, um pequeno grupo de adeptos benfiquistas ergueram a tarja "Campeões 38" no topo de um dos apartamentos que se encontram nas imediações do estádio José Gomes. Os adeptos portistas que se encontram na bancada do recinto viram e prontamente começaram a entoar o cântico "Filhos da p..., SLB", como é audível neste vídeo que já circula pelas redes sociais.