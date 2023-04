Adeptos do Benfica 'apertaram' convidados do Inter na bancada após o 2-0: Stewards obrigados a intervir

A carregar o vídeo ...

Após o 2-0, houve um desentendimento entre benfiquistas e adeptos convidados do Inter, colocados no topo de uma das bancadas centrais. A desavença obrigou os ‘stewards’ a intervirem. Quando o árbitro Michael Oliver assinalou penálti, os italianos já tinham celebrado efusivamente e os ânimos ficaram mais exaltados com a nova festa dos visitantes depois de Lukaku concretizar o castigo máximo. Os benfiquistas ripostaram com insultos, mas, minutos depois, o ambiente ficou mais sereno. De resto, ao que Record apurou junto da PSP, não foram registadas quaisquer detenções no âmbito da partida de ontem.