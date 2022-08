Adeptos do Benfica gritaram pelo 38 após a goleada frente ao Arouca

A carregar o vídeo ...

O Benfica venceu esta sexta-feira o Arouca, por 4-0, no jogo de abertura da Liga Bwin 2022/23. As águias, confirmando o bom momento, entraram no jogo praticamente a ganhar, com Gilberto a inaugurar o marcador (08). Rafa (42) fez o 2-0 depois de uma boa jogada individual e, ainda na primeira parte, o reforço Enzo Férnandez (45+7) fez o 3-0. Já na segunda parte, Rafa (86) bisou e fechou a contagem em 4-0. No final, os adeptos brindaram a equipa com muitos aplausos e deixaram um pedido.